США ввели санкции против Потанина, вице-премьера Белоусова и ряда губернаторов
Министерство финансов Соединённых Штатов Америки объявило о введении новых санкций против России. В чёрный список, в частности, внесены глава «Норникеля» Владимир Потанин с родственниками, холдинг «Интеррос», которым он владеет, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Под ограничительные меры США ещё попали несколько российских губернаторов и их родственники. Это главы Московской, Воронежской, Курской и Липецкой областей - Андрей Воробьёв, Александр Гусев, Роман Старовойт, Игорь Артамонов. Также в санкционном списке значатся главы Башкирии и Коми - Радий Хабиров и Владимир Уйба. Также санкции введены в отношении властей новых регионов РФ и членов совета директоров РЖД.
Кроме того, под ограничительные меры попали Росбанк и 17 дочерних структур ВТБ. При этом американский Минфин пролонгировал до 16 мая разрешение на связанные с энергоносителями сделки для российских банков, которые подпали под ограничения, их список дополнен Росбанком.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в октябре стало известно, что российская компания «Русал», основанная Олегом Дерипаской, подала в Высокий суд в Лондоне иск против Владимира Потанина и Whiteleave Holdings Limited. Главу «Норникеля» обвинили в «неисполнении обязанностей управляющего партнёра», из-за чего никелевая компания утратила ряд активов, а её акционеры понесли убытки.
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