США ввели санкции против Потанина, вице-премьера Белоусова и ряда губернаторов

Министерство финансов Соединённых Штатов Америки объявило о введении новых санкций против России. В чёрный список, в частности, внесены глава «Норникеля» Владимир Потанин с родственниками, холдинг «Интеррос», которым он владеет, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Под ограничительные меры США ещё попали несколько российских губернаторов и их родственники. Это главы Московской, Воронежской, Курской и Липецкой областей - Андрей Воробьёв, Александр Гусев, Роман Старовойт, Игорь Артамонов. Также в санкционном списке значатся главы Башкирии и Коми - Радий Хабиров и Владимир Уйба. Также санкции введены в отношении властей новых регионов РФ и членов совета директоров РЖД.