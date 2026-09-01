СМИ: Украина лишилась выхода к морю из-за российских ударов

Российские удары фактически парализовали работу морских портов Украины, через которые ранее проходило около 90 процентов всего экспорта страны. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники агентства Reuters.

В последние месяцы интенсивность и частота атак на экспортную инфраструктуру значительно возросли. Под ударами оказались основные морские порты Одесской области, а также крупные дунайские порты Рени и Измаил, что привело к их фактической блокировке.

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Из-за сложившейся ситуации украинские власти вынуждены искать альтернативные маршруты для перенаправления грузов. Киев использует дунайские порты с меньшей пропускной способностью и железнодорожные пункты пропуска на западной границе страны, отмечает агентство.

Ранее издание The Telegraph сообщало, что новые российские ракеты «Бандероль» заблокировали украинские черноморские порты, где коммерческое судоходство практически полностью остановилось, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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