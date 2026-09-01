СМИ: Украина лишилась выхода к морю из-за российских ударов

Российские удары фактически парализовали работу морских портов Украины, через которые ранее проходило около 90 процентов всего экспорта страны. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники агентства Reuters.

В последние месяцы интенсивность и частота атак на экспортную инфраструктуру значительно возросли. Под ударами оказались основные морские порты Одесской области, а также крупные дунайские порты Рени и Измаил, что привело к их фактической блокировке.