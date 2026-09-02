Эксперт рассказал, кто может получить выплаты на школьную форму

Многодетные семьи в России имеют право на поддержку при покупке школьной и спортивной формы по указу президента. Конкретные размеры выплат и порядок их получения зависят от региона проживания, рассказал «ФедералПресс» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, во многих субъектах выплаты назначаются проактивно, но при отсутствии автоматического назначения семья может подать заявление самостоятельно. Размеры поддержки существенно различаются: в Москве выплата составляет 14 827 рублей, а в Новосибирской области — 4 тысячи рублей.

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Особый интерес представляет опыт Ямало-Ненецкого автономного округа, где многодетным семьям выдают электронные сертификаты через приложение «Морошка». В 2026 году сертификат выдается на сумму 16 965 рублей, а срок подачи заявления составляет четыре месяца — с 1 июня по 30 сентября включительно.

Средства можно потратить на товары из специального перечня в магазинах-партнерах и на популярных маркетплейсах. Балынин высоко оценил подобный подход, отметив сочетание современных цифровых технологий с целевой поддержкой граждан.

Глава Союза потребителей России Алексей Койтов в разговоре с НСН ранее рассказал, почему на школьной форме ставят лимиты по использованию.

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ФОТО: ТАСС/Гердо Владимир
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