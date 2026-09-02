Эксперт рассказал, кто может получить выплаты на школьную форму

Многодетные семьи в России имеют право на поддержку при покупке школьной и спортивной формы по указу президента. Конкретные размеры выплат и порядок их получения зависят от региона проживания, рассказал «ФедералПресс» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, во многих субъектах выплаты назначаются проактивно, но при отсутствии автоматического назначения семья может подать заявление самостоятельно. Размеры поддержки существенно различаются: в Москве выплата составляет 14 827 рублей, а в Новосибирской области — 4 тысячи рублей.