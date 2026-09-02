Эксперты объяснили рост в России числа отцов в декретном отпуске

За последние пять лет мужчины в России стали заметно чаще оформлять отпуск по уходу за ребенком, в то время как женщины предпочитают выходить на работу уже через месяц после родов. Тренд на «включенное отцовство» объясняется активным участием мужчин в воспитании с первых дней жизни малыша, а также желанием женщин сохранить карьеру, квалификацию и профессиональные связи, сообщает ОТР со ссылкой на экспертов.

Многие матери занимают руководящие должности, управляют собственным бизнесом или работают над гибкими проектами, где трехлетний перерыв может обернуться серьезными потерями. Поскольку размер пособия привязан к зарплате, семьи часто принимают решение в пользу того супруга, чей доход выше.