Эксперты объяснили рост в России числа отцов в декретном отпуске
За последние пять лет мужчины в России стали заметно чаще оформлять отпуск по уходу за ребенком, в то время как женщины предпочитают выходить на работу уже через месяц после родов. Тренд на «включенное отцовство» объясняется активным участием мужчин в воспитании с первых дней жизни малыша, а также желанием женщин сохранить карьеру, квалификацию и профессиональные связи, сообщает ОТР со ссылкой на экспертов.
Многие матери занимают руководящие должности, управляют собственным бизнесом или работают над гибкими проектами, где трехлетний перерыв может обернуться серьезными потерями. Поскольку размер пособия привязан к зарплате, семьи часто принимают решение в пользу того супруга, чей доход выше.
Иногда декрет становится для мужчин способом сохранить рабочее место в период массовых сокращений, особенно в IT и финансовом секторах.
Оформить отпуск по уходу за ребенком отец может после окончания у матери отпуска по беременности и родам, который в стандартной ситуации длится 140 дней. Для этого необходимо обратиться к работодателю, предоставить свидетельство о рождении ребенка и написать заявление на назначение пособия до достижения малышом полутора лет.
Работодатель направляет все полученные данные в Социальный фонд России, где их проверяют и принимают решение о назначении выплат. После получения положительного ответа отец может официально отправляться в декретный отпуск и получать положенное пособие, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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