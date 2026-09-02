В Роснедрах назвали точные запасы золота в России

Запасы золота в России позволят стране сохранять мировое лидерство в этой сфере на протяжении примерно 30 лет. Соответствующее заявление сделал заместитель главы Роснедр Асламбек Гермаханов в рамках Восточного экономического форума, передает ТАСС.

По словам представителя ведомства, Российская Федерация занимает третье место в мире по запасам золота и второе — по объемам его добычи. Текущие запасы высоких категорий достигают 17,5 тысячи тонн, что при существующих темпах добычи обеспечивает лидерские позиции государства на ближайшие три десятилетия.