В Роснедрах назвали точные запасы золота в России

Запасы золота в России позволят стране сохранять мировое лидерство в этой сфере на протяжении примерно 30 лет. Соответствующее заявление сделал заместитель главы Роснедр Асламбек Гермаханов в рамках Восточного экономического форума, передает ТАСС.

По словам представителя ведомства, Российская Федерация занимает третье место в мире по запасам золота и второе — по объемам его добычи. Текущие запасы высоких категорий достигают 17,5 тысячи тонн, что при существующих темпах добычи обеспечивает лидерские позиции государства на ближайшие три десятилетия.

Россиянам объяснили, как определить поддельное золото

Ранее в Роснедрах сообщали, что за первое полугодие 2026 года в стране было открыто 136 месторождений твердых полезных ископаемых, преимущественно россыпного золота. В ведомстве отметили, что по опыту предыдущих лет основные открытия с фактическим утверждением запасов традиционно фиксируются в конце года.

Заслуженный эколог России Андрей Пешков в беседе с НСН ранее заявил, что золотодобыча в заповедниках Приморья может нарушить ландшафт территории и разрушить уникальную экосистему, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:РоссияЗолото

Горячие новости

Все новости

партнеры