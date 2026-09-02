В Роснедрах назвали точные запасы золота в России
Запасы золота в России позволят стране сохранять мировое лидерство в этой сфере на протяжении примерно 30 лет. Соответствующее заявление сделал заместитель главы Роснедр Асламбек Гермаханов в рамках Восточного экономического форума, передает ТАСС.
По словам представителя ведомства, Российская Федерация занимает третье место в мире по запасам золота и второе — по объемам его добычи. Текущие запасы высоких категорий достигают 17,5 тысячи тонн, что при существующих темпах добычи обеспечивает лидерские позиции государства на ближайшие три десятилетия.
Ранее в Роснедрах сообщали, что за первое полугодие 2026 года в стране было открыто 136 месторождений твердых полезных ископаемых, преимущественно россыпного золота. В ведомстве отметили, что по опыту предыдущих лет основные открытия с фактическим утверждением запасов традиционно фиксируются в конце года.
Заслуженный эколог России Андрей Пешков в беседе с НСН ранее заявил, что золотодобыча в заповедниках Приморья может нарушить ландшафт территории и разрушить уникальную экосистему, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В ВСУ призвали украинцев до зимы подготовить укрытия в подвалах
- Норвегия арестовала российское судно «Профессор Молчанов»
- Трамп заявил о готовности к саммиту с Путиным при одном условии
- Эксперты объяснили рост в России числа отцов в декретном отпуске
- В Роснедрах назвали точные запасы золота в России
- Зеленский провел кадровую чистку после перестрелки спецслужб в Киеве
- Эксперт рассказал, кто может получить выплаты на школьную форму
- Осенняя волна: Почему молодёжь вдвое чаще интересуется работой в сфере ЖКХ
- Росавиация объявила документы Украины о полетах над РФ незаконными
- «Большунов счастлив!»: Чем важен для лыжников из РФ допуск на международные старты