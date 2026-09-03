Зеленский провел кадровую чистку после перестрелки спецслужб в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины (СБУ) Олега Храмова. Это произошло после резонансной стрельбы в украинской столице, сообщает РИА Новости.

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Инцидент произошел 2 сентября в Киеве, когда между сотрудниками спецслужб возникла перестрелка. По данным украинских СМИ, в результате столкновения погиб один сотрудник Главного управления разведки (ГУР), еще двое получили ранения.

Зеленский потребовал от СБУ, ГУР Министерства обороны провести внутреннее расследование и принять кадровые решения в отношении участников вооруженной разборки. По его словам, должна быть обеспечена ответственность, включая кадровые решения руководителей обеих ключевых спецслужб.

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что Зеленский жестко отреагировал на действия руководителей обеих силовых структур, что уже привело к увольнению начальника департамента СБУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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