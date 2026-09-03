Зеленский провел кадровую чистку после перестрелки спецслужб в Киеве

Инцидент произошел 2 сентября в Киеве, когда между сотрудниками спецслужб возникла перестрелка. По данным украинских СМИ, в результате столкновения погиб один сотрудник Главного управления разведки (ГУР), еще двое получили ранения.

Зеленский потребовал от СБУ, ГУР Министерства обороны провести внутреннее расследование и принять кадровые решения в отношении участников вооруженной разборки. По его словам, должна быть обеспечена ответственность, включая кадровые решения руководителей обеих ключевых спецслужб.

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что Зеленский жестко отреагировал на действия руководителей обеих силовых структур, что уже привело к увольнению начальника департамента СБУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

