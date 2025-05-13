Роснано заявило об отчуждении Чубайсом всей недвижимости в России

В Стамбуле уже все готово к переговорам РФ и Украины Администрация Запорожской области обжаловала приговор генералу Попову Египет в 4,6 раза увеличил поставки картофеля в РФ Путин призвал не загонять самозанятых обратно «в тень» Акция для абитуриентов «Есть такая профессия – Родину защищать!» стартовала в Москве