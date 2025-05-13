Роснано заявило об отчуждении Чубайсом всей недвижимости в России

Юрист АО «Роснано» сообщил в Арбитражном суде Москвы, что Анатолий Чубайс в течение шести месяцев — с октября 2022 года по март 2023 года — избавился от всех объектов недвижимости, которыми владел на территории России.

По данным компании, речь идет о 32 объектах, переданных третьим лицам.

Суд отказался снять арест с имущества Чубайса по иску «Роснано»

Сделки, как утверждается, были совершены за короткий промежуток времени.

В «Роснано» указали, что эти действия совпали по времени с появлением в СМИ информации о запросе Генпрокуратуры на проверку работы прежнего руководства корпорации по инициативе нового менеджмента, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: photo.roscongress.org/
ТЕГИ:РоснаноНедвижимостьАнатолий Чубайс

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