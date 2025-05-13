Роснано заявило об отчуждении Чубайсом всей недвижимости в России
Юрист АО «Роснано» сообщил в Арбитражном суде Москвы, что Анатолий Чубайс в течение шести месяцев — с октября 2022 года по март 2023 года — избавился от всех объектов недвижимости, которыми владел на территории России.
По данным компании, речь идет о 32 объектах, переданных третьим лицам.
Сделки, как утверждается, были совершены за короткий промежуток времени.
В «Роснано» указали, что эти действия совпали по времени с появлением в СМИ информации о запросе Генпрокуратуры на проверку работы прежнего руководства корпорации по инициативе нового менеджмента, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru