СМИ: У США и Украины существуют разногласия
США и Украина имеют разногласия из-за развития событий по поводу Крыма и Артемовска (Бахмута), а также диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на свои источники.
Также в материале отмечается, что Вашингтон предупредил Киев о том, что проведение некоторых насильственных акций за пределами страны недопустимо.
Ранее британская The Telegraph ранее заявила, что к подрыву «Северных потоков» может быть причастен некий украинский бизнесмен. Если причастные к подрыву «Северных потоков» окажутся действительно украинцами, последствия для Киева могут быть очень серьезными, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
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