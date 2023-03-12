СМИ: У США и Украины существуют разногласия

США и Украина имеют разногласия из-за развития событий по поводу Крыма и Артемовска (Бахмута), а также диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Зеленский отрицает причастность Киева к подрыву «Северных потоков»

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на свои источники.

Также в материале отмечается, что Вашингтон предупредил Киев о том, что проведение некоторых насильственных акций за пределами страны недопустимо.

Ранее британская The Telegraph ранее заявила, что к подрыву «Северных потоков» может быть причастен некий украинский бизнесмен. Если причастные к подрыву «Северных потоков» окажутся действительно украинцами, последствия для Киева могут быть очень серьезными, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.

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ФОТО: Телеграм-канал Андрея Ермака
ТЕГИ:КрымСеверный ПотокСеверный Поток-2УкраинаСША
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