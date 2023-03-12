СМИ: У США и Украины существуют разногласия

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на свои источники.

Также в материале отмечается, что Вашингтон предупредил Киев о том, что проведение некоторых насильственных акций за пределами страны недопустимо.

Ранее британская The Telegraph ранее заявила, что к подрыву «Северных потоков» может быть причастен некий украинский бизнесмен. Если причастные к подрыву «Северных потоков» окажутся действительно украинцами, последствия для Киева могут быть очень серьезными, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.

