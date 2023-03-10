Зеленский отрицает причастность Киева к подрыву «Северных потоков»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к терактам на «Северных потоках». Он сообщил об этом, отвечая на просьбу прокомментировать появившуюся в американских СМИ информацию, что диверсию совершила некая «проукраинская группировка».

«Украинцы точно этого не делали», - сказал украинский лидер на совместном брифинге с премьер-министром Финляндии Санной Марин в Киеве. Он считает, что нужно проанализировать, кому нужны подобные публикации.

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Британская The Telegraph ранее заявила, что к подрыву «Северных потоков» может быть причастен некий украинский бизнесмен. Если причастные к подрыву «Северных потоков» окажутся действительно украинцами, последствия для Киева могут быть очень серьезными, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.



