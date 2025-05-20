СМИ: Трамп заявил ЕС и Украине, что не будет вводить санкции против России

Белый дом проинформировал Европу и Украину о том, что США не собираются вводить новые антироссийские санкции. Об этом сообщает издание Axios с ссылкой на свои источники.

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Уточняется, что такое заявление сделал лично американский президент Дональд Трамп. Он рассказал лидеру Украины Владимиру Зеленскому и представителям ЕС о своем нежелании портить отношения с Россией по телефону.

Источники утверждают, что республиканец настаивает на продолжении мирных переговоров. При этом США не собираются принимать в них участие. Отмечается, что эта информация стала шоком для лидеров Евросоюза.

Ранее венгерский журналист Габор Штир в беседе с НСН заявил, что Трамп не позволит себе полностью отойти в сторону от посредничества по урегулированию конфликта на Украине.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюзДональд Трамп

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