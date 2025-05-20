Ушаков: Трамп глубоко впечатлился подвигом советских солдат в ВОВ
Президент США Дональд Трамп выразил глубокое уважение подвигу советских солдат во время Второй Мировой войны в ходе разговора с лидером России Владимиром Путиным по телефону. Об этом заявил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.
Он сообщил, что Трамп был очень впечатлен ценой, которую заплатил СССР за победу над нацизмом. По словам Ушакова, многие люди в Америке не верят республиканцу, когда он рассказывает о потерях Красной Армии и жертвах среди мирных жителей в ходе Великой Отечественной войны.
Отмечается, что Путин и Трамп также посвятили часть беседы обсуждению боевого братства США и Советского Союза во время борьбы с нацистами. Оба президента помнят об этом времени. Ушаков добавил, что американский лидер выразил сожаление о том, что в 2025 году страны не являются союзниками и весьма далеки друг от друга.
Ранее в Венгрии объяснили, почему Трамп не бросит роль посредника между РФ и Украиной, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru