Ушаков: Трамп глубоко впечатлился подвигом советских солдат в ВОВ

Президент США Дональд Трамп выразил глубокое уважение подвигу советских солдат во время Второй Мировой войны в ходе разговора с лидером России Владимиром Путиным по телефону. Об этом заявил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.

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Он сообщил, что Трамп был очень впечатлен ценой, которую заплатил СССР за победу над нацизмом. По словам Ушакова, многие люди в Америке не верят республиканцу, когда он рассказывает о потерях Красной Армии и жертвах среди мирных жителей в ходе Великой Отечественной войны.

Отмечается, что Путин и Трамп также посвятили часть беседы обсуждению боевого братства США и Советского Союза во время борьбы с нацистами. Оба президента помнят об этом времени. Ушаков добавил, что американский лидер выразил сожаление о том, что в 2025 году страны не являются союзниками и весьма далеки друг от друга.

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ФОТО: ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO
ТЕГИ:Великая Отечественная ВойнаТелефонный РазговорДональд Трамп

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