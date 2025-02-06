Слуцкий: Подготовка встречи Путина и Трампа «находится в продвинутой стадии»

По его словам, встреча российского и американского лидеров будет знаковой и «не пройдет впустую».

«Февраль или март — давайте не будем загадывать и дадим возможность лидерам грамотно и всесторонне к ней подготовиться. Но она будет скоро», - заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры с представителями новой американской администрации по Украине ведутся «на уровне отдельных ведомств», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».