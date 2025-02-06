Слуцкий: Подготовка встречи Путина и Трампа «находится в продвинутой стадии»

Подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «находится в продвинутой стадии». Об этом радиостанции «Маяк» заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

100 дней Трампа: Мирные переговоры по Украине ждут весной

По его словам, встреча российского и американского лидеров будет знаковой и «не пройдет впустую».

«Февраль или март — давайте не будем загадывать и дадим возможность лидерам грамотно и всесторонне к ней подготовиться. Но она будет скоро», - заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры с представителями новой американской администрации по Украине ведутся «на уровне отдельных ведомств», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Леонид СлуцкийПереговорыДональд ТрампВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры