Слуцкий: Подготовка встречи Путина и Трампа «находится в продвинутой стадии»
Подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «находится в продвинутой стадии». Об этом радиостанции «Маяк» заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По его словам, встреча российского и американского лидеров будет знаковой и «не пройдет впустую».
«Февраль или март — давайте не будем загадывать и дадим возможность лидерам грамотно и всесторонне к ней подготовиться. Но она будет скоро», - заключил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры с представителями новой американской администрации по Украине ведутся «на уровне отдельных ведомств», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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