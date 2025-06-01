Мать заснувшей на встрече с Путиным девочек заявила, что не смогла их разбудить
Мать девочек, которые уснули во время онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным, рассказала, что дети не справились с послеобеденной сонливостью. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
По словам жительницы Пензы Дарьи Беляковой, время онлайн-встречи совпало с обеденным отдыхом детей, когда они обычно ложатся спать. Она отметила, что семья старалась всеми силами не дать детям уснуть, однако режим оказался сильнее, и девочки всё же задремали. Попытки разбудить их оказались безуспешными.
Ранее Владимир Путин провел видеоконференцию с многодетными семьями в преддверии Дня защиты детей. В числе участников была семья Бельевых из Пензы, воспитывающая 11 детей. Во время общения две девочки неожиданно уснули, что вызвало широкий резонанс в интернете и момент быстро стал популярным в Сети, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru