Мать заснувшей на встрече с Путиным девочек заявила, что не смогла их разбудить

По словам жительницы Пензы Дарьи Беляковой, время онлайн-встречи совпало с обеденным отдыхом детей, когда они обычно ложатся спать. Она отметила, что семья старалась всеми силами не дать детям уснуть, однако режим оказался сильнее, и девочки всё же задремали. Попытки разбудить их оказались безуспешными.

Ранее Владимир Путин провел видеоконференцию с многодетными семьями в преддверии Дня защиты детей. В числе участников была семья Бельевых из Пензы, воспитывающая 11 детей. Во время общения две девочки неожиданно уснули, что вызвало широкий резонанс в интернете и момент быстро стал популярным в Сети, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

