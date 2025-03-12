По данным агентства, глава государства оказывал давление на Украину с учетом требований Москвы, чтобы принудить Киев к переговорам. Трамп дал согласие ввести запрет на членство в Североатлантическом альянсе, но вопрос демилитаризации не был принципиальным.

Отмечается, что демилитаризация является одним из немногих требований российских властей, на которые президент США не давил на Украину.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не позволит обмануть себя по ситуации в Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

