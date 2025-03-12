СМИ: Трамп не настаивал на демилитаризации Украины
Американский лидер Дональд Трамп не давил на Украину по вопросу демилитаризации в ходе переговоров с Киевом, сообщает Reuters.
По данным агентства, глава государства оказывал давление на Украину с учетом требований Москвы, чтобы принудить Киев к переговорам. Трамп дал согласие ввести запрет на членство в Североатлантическом альянсе, но вопрос демилитаризации не был принципиальным.
Отмечается, что демилитаризация является одним из немногих требований российских властей, на которые президент США не давил на Украину.
Ранее в Госдуме заявили, что Россия не позволит обмануть себя по ситуации в Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru