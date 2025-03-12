СМИ: Трамп не настаивал на демилитаризации Украины

Американский лидер Дональд Трамп не давил на Украину по вопросу демилитаризации в ходе переговоров с Киевом, сообщает Reuters.

Украина заявила, что США уже возобновили помощь Киеву

По данным агентства, глава государства оказывал давление на Украину с учетом требований Москвы, чтобы принудить Киев к переговорам. Трамп дал согласие ввести запрет на членство в Североатлантическом альянсе, но вопрос демилитаризации не был принципиальным.

Отмечается, что демилитаризация является одним из немногих требований российских властей, на которые президент США не давил на Украину.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не позволит обмануть себя по ситуации в Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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