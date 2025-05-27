СМИ: Трамп может снять ограничения с Украины на ведение боевых действий

В материале сообщается, что Белый дом рассматривает все варианты принуждения России к переговорам. Якобы одним из них является разрешение наносить дальнобойные удары по территории России западным оружием.

Источники утверждают, что республиканец еще не принял окончательного решения на этот счет. Отмечается, что данный вопрос будет обсуждаться в ходе его переговоров с делегацией из Германии в Вашингтоне.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что только Трамп может отговорить немецкого канцлера Фридриха Мерца от поставок Украине дальнобойных ракет «Таурус».

