«Мы больше узнаем завтра, после визита Зеленского в Берлин. Там эти разговоры пойдут, будет принято окончательное решение. Сейчас можно только говорить о явных разногласиях в немецком правительстве. Такие же разногласия царят в целом внутри Европы. Социал-демократы против поставок «Таурусов» Украины, а христианские демократы хотят поставлять. Здесь вопрос в том, как Мерц сможет подчинить социал-демократов. Завтра все решится, Зеленский уедет с «Таурусами» или без. Остановить Мерца могут только американцы. Я думаю, что ведутся переговоры, Трамп лавирует, но эскалации не хочет. Американцы немцам запретят такое использовать в конечном итоге», - рассказал он.

По его словам, немецкие силовые структуры понимают, что такое решение не останется без ответа Москвы.

«Я думаю, что поставки «Таурусов» скрыть нельзя. Российские спецслужбы отслеживают все движения на границе с Украиной, знают, на какие склады это все попадает. Поэтому немецкие власти хотят молчать, но это не остановит бдительность спецслужб. При этом немецкие силовые структуры прекрасно понимают, что поставка такого оружия, которое может разрушать гражданскую инфраструктуру, не останется без ответа. Россия может ответить напрямую по Германии, против немецких заводов, против немецких служащих. А Мерц здесь делает именно моральные выводы, не военные. Власти Германии не могут допустить проигрыш Украины», - заключил собеседник НСН.

Германия может осуществить демонстративную поставку нескольких "Таурусов" Украине, чтобы «припугнуть Россию», удары вглубь РФ Берлин не согласует, так как это приведет к прямому противостоянию с Москвой, заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов «Радиоточке НСН».

