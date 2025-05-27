В Германии заявили, что только Трамп может отговорить Мерца от поставок «Таурусов»
Немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что окончательное решение о поставках ракет будет принято во время визита Зеленского в Берлин 28 мая.
Отговорить немецкого канцлера Фридриха Мерца от поставок Украине дальнобойных ракет «Таурус» может только американский лидер Дональд Трамп, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
Великобритания, Франция, США и Германия сняли с передаваемого Украине оружия ограничения по дальности, заявил накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR. Позднее вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что Берлин вопреки заявлению канцлера Германии Фридриха Мерца не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. У Германии в арсенале имеются ракеты "Таурус" с дальностью полета 500 километров. Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая совершит визит в Германию, сообщил журнал Der Spiegel. Рар уверен, что вопрос решится буквально завтра.
«Мы больше узнаем завтра, после визита Зеленского в Берлин. Там эти разговоры пойдут, будет принято окончательное решение. Сейчас можно только говорить о явных разногласиях в немецком правительстве. Такие же разногласия царят в целом внутри Европы. Социал-демократы против поставок «Таурусов» Украины, а христианские демократы хотят поставлять. Здесь вопрос в том, как Мерц сможет подчинить социал-демократов. Завтра все решится, Зеленский уедет с «Таурусами» или без. Остановить Мерца могут только американцы. Я думаю, что ведутся переговоры, Трамп лавирует, но эскалации не хочет. Американцы немцам запретят такое использовать в конечном итоге», - рассказал он.
По его словам, немецкие силовые структуры понимают, что такое решение не останется без ответа Москвы.
«Я думаю, что поставки «Таурусов» скрыть нельзя. Российские спецслужбы отслеживают все движения на границе с Украиной, знают, на какие склады это все попадает. Поэтому немецкие власти хотят молчать, но это не остановит бдительность спецслужб. При этом немецкие силовые структуры прекрасно понимают, что поставка такого оружия, которое может разрушать гражданскую инфраструктуру, не останется без ответа. Россия может ответить напрямую по Германии, против немецких заводов, против немецких служащих. А Мерц здесь делает именно моральные выводы, не военные. Власти Германии не могут допустить проигрыш Украины», - заключил собеседник НСН.
Германия может осуществить демонстративную поставку нескольких "Таурусов" Украине, чтобы «припугнуть Россию», удары вглубь РФ Берлин не согласует, так как это приведет к прямому противостоянию с Москвой, заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов «Радиоточке НСН».
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