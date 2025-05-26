Запад снял с передаваемого Украине оружия ограничения по дальности
26 мая 202515:01
Великобритания, Франция, США и Германия сняли с передаваемого Украине оружия ограничения по дальности. Об этом в интервью телеканалу WDR заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
По его словам, теперь Киев сможет защищаться «нанося удары по военным позициям на территории России».
Канцлер добавил, что теперь необходимо обеспечить Вооружённым силам Украины (ВСУ) данное оружие.
Ранее глава американского Госдепартамента Марко Рубио заявил, что США не прекращали поставок вооружений Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru