СМИ: Трамп может принудить Украину к миру без гарантий безопасности

После вступления в должность избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может принудить Украину к миру без предоставления ей гарантий безопасности, сообщило издание Financial Times.

«Трамп принуждает Украину к мирному соглашению без сопутствующих гарантий безопасности. Санкции против России ослаблены», - говорится в сообщении.