СМИ: Трамп может принудить Украину к миру без гарантий безопасности
После вступления в должность избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может принудить Украину к миру без предоставления ей гарантий безопасности, сообщило издание Financial Times.
«Трамп принуждает Украину к мирному соглашению без сопутствующих гарантий безопасности. Санкции против России ослаблены», - говорится в сообщении.
По данным издания, Трамп в рамках этого сценария может также пригласить президента России Владимира Путина в свою резиденцию в Мар-а-Лаго «на ужин в честь Дня благодарения». Отмечается, что урегулирование конфликта на Украине может произойти в рамках крупной сделки между Россией, США и Китаем, по условиям которой Вашингтон уступит ряд сфер влияния. В этом случае азиатские и европейские союзники США будут вынуждены самостоятельно обеспечивать свою оборону.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп дал понять странам Европы, что Вашингтон может сократить объемы оказываемой Украине помощи. Политик уже начал оказывать давление на европейские государства, чтобы они увеличили помощь Киеву, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru