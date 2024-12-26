СМИ: Урегулирование конфликта на Украине возглавило список обещаний Трампа

Сотрудники издания указали, что проанализировали 122 заявления Трампа в период с 1 января 2023 года по 6 декабря 2024 года, а также его пресс-конференции и интервью.

В итоге выяснилось, что политик пообещал урегулировать конфликт на Украине 33 раза. На втором месте - закрытие границ США, о чём Трамп заявил 32 раза. ТОП-3 замкнуло намерение избранного президента осуществить массовую депортацию нелегалов, что он пообещал сделать 25 раз.

Ранее назначенный Трампом спецпосланник по Украине и РФ Кит Келлогг заявил, что избранный президент США желает «устойчивого и справедливого мирного разрешения конфликта на Украине», сообщает «Свободная пресса».

