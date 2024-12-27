СМИ: Трамп дал понять Европе, что будет сокращать помощь Киеву

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп дал понять странам Европы, что Вашингтон может сократить объёмы оказываемой Украине помощи, сообщает The Washington Post.

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Издание пишет, что политик уже оказывает давление на европейские государства, чтобы они увеличили помощь Киеву.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к консультациям с администрацией избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЕвропаСШАДональд Трамп

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