Лавров: Не хочу даже думать, что саммит на Аляске был нужен для вооружения Киева

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не желает даже рассматривать возможность того, что целью саммита российского и американского президентов на Аляске в прошлом было выигрывание времени для довооружения Украины.

Лавров допустил изменение подхода США к урегулированию на Украине

Как пишет RT, в ходе посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины он указал, что «на деле получилось так, как получилось».

«Американские переговорщики предложили... свою схему действий, и мы с этой схемой согласились. И её реализация предполагала начало переговоров по деталям политического уже урегулирования», - отметил Лавров.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым на Аляске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Соловьева
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