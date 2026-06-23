Лавров: Не хочу даже думать, что саммит на Аляске был нужен для вооружения Киева
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не желает даже рассматривать возможность того, что целью саммита российского и американского президентов на Аляске в прошлом было выигрывание времени для довооружения Украины.
Как пишет RT, в ходе посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины он указал, что «на деле получилось так, как получилось».
«Американские переговорщики предложили... свою схему действий, и мы с этой схемой согласились. И её реализация предполагала начало переговоров по деталям политического уже урегулирования», - отметил Лавров.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым на Аляске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин: Россия готова адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы
- Лавров: Не хочу даже думать, что саммит на Аляске был нужен для вооружения Киева
- Экономист Кабаков: Инвесторы готовятся к возможному росту ключевой ставки
- Терять лицо: Почему застройщики не предлагают скидки при падении спроса
- Сенатор: Дальний Восток привлечет втрое больше студентов из других регионов
- Рябков: Россия привержена достигнутым на Аляске Путиным и Трампом пониманиям
- Под Челябинском ураган снес купол с двухсотлетнего храма
- Основатель CryptoBotPro раскрыл, почему обвалился крипторынок
- Песков заявил, что бюджет России все меньше зависит от нефтегазовых доходов
- Пять дронов ВСУ атаковали школу в Запорожской области