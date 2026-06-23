Рябков: Россия привержена достигнутым на Аляске Путиным и Трампом пониманиям

На полях международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» он указал, что позиция Москвы не меняется.

При этом дипломат указал, что последнее время «в линии США наблюдаеются элементы дрейфа от пониманий, достигнутых в Анкоридже».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон не проявляет интереса по возвращению к пониманиям Анкориджа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

