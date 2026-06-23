Рябков: Россия привержена достигнутым на Аляске Путиным и Трампом пониманиям
Россия сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
На полях международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» он указал, что позиция Москвы не меняется.
При этом дипломат указал, что последнее время «в линии США наблюдаеются элементы дрейфа от пониманий, достигнутых в Анкоридже».
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон не проявляет интереса по возвращению к пониманиям Анкориджа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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