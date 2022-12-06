СМИ: число бездомных беженцев из Украины увеличилось в Британии на 30%
Число беженцев из Украины, которые остались без дома, увеличилось за месяц в Британии почти на 30%, сообщает RT со ссылкой на The Times.
По данным издания, принимающие семьи прекратили оказывать поддержку тем, кто бежит от войны. По данным правительства Британии, более 2 тысяч семей с детьми и ещё 900 человек, прибывших в страну самостоятельно, оказались бездомными.
Это на 800 человек больше, чем в прошлом месяце.
Отмечается, что четверть опрошенных британцев, разместивших у себя беженцев, хотят, чтобы они съехали после истечения установленных договором шести месяцев. В таком случае тысячи украинцев окажутся бездомными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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