В Германии заявили о «критической точке» из-за украинских беженцев
Растущее число украинских беженцев приближает немецкое общество к «критической точке». Об этом сообщил политик из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, лидер группы ХДС в муниципальном совете Фредерик Пауль в статье для Die Welt.
По его словам, муниципалитеты в Германии сталкиваются с «огромными проблемами» из-за большого числа украинцев, а также притока лиц из других стран, к этому добавляются инфляция и энергетический кризис.
«Настроение раздраженное, и не исключено вскипание», - сказал Пауль.
Ранее газета Washington Post сообщила, что желание рядовых немцев помогать Украине ослабевает прямо пропорционально количеству украинских беженцев в стране, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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