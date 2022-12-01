В Германии заявили о «критической точке» из-за украинских беженцев

По его словам, муниципалитеты в Германии сталкиваются с «огромными проблемами» из-за большого числа украинцев, а также притока лиц из других стран, к этому добавляются инфляция и энергетический кризис.

«Настроение раздраженное, и не исключено вскипание», - сказал Пауль.

Ранее газета Washington Post сообщила, что желание рядовых немцев помогать Украине ослабевает прямо пропорционально количеству украинских беженцев в стране, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

