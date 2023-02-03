СМИ: страны ЕС договорились о потолке цен на нефтепродукты из России

Государства Евросоюза согласовали ограничение цен на нефтепродукты из России, которые торгуются с премией (бензин, дизель) на уровне в $100 за баррель. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов.

Кроме того, как отмечается, будет введен ценовой лимит на уровне в $45 за баррель для нефтепродуктов, торгующихся со скидкой (мазут).

«Наказание для Европы»: Россия готова рисковать в ответ на нефтяной потолок

Ожидается, что страны ЕС и G7 установят новые экспортные правила 5 февраля.

Ранее, как сообщала НСН, США и союзники договорились ввести два ценовых потолка на нефтепродукты из России.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРоссияНефтепродуктыЕвросоюз
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