СМИ: страны ЕС договорились о потолке цен на нефтепродукты из России

Государства Евросоюза согласовали ограничение цен на нефтепродукты из России, которые торгуются с премией (бензин, дизель) на уровне в $100 за баррель. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов.

Кроме того, как отмечается, будет введен ценовой лимит на уровне в $45 за баррель для нефтепродуктов, торгующихся со скидкой (мазут).