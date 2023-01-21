США и союзники договорились ввести два ценовых потолка на нефтепродукты из России
США и их союзники намерены ввести два потолка цен для нефтепродуктов из России, ограничения коснутся сырья, торгующегося с премией или со скидкой по сравнению с нефтью. Об этом сообщили в Минфине США.
В пятницу замглавы ведомства Уолли Адейемо провел виртуальную встречу с коллегами из стран, использующих механизм ограничения цен на поставляемую морем российскую нефть. Заместители министров из государств-союзников согласились с подходом, предусматривающим введение двух лимитов для продуктов переработки нефти.
«Один - для продуктов, которые обычно торгуются с премией к сырой нефти, включая дизельное топливо или газойл, и второй - для продуктов, которые продаются с дисконтом», — уточнили в американском Минфине.
Ожидается, что ограничения будут введены в феврале, после отказа Евросоюза от закупок нефтепродуктов из РФ и введения запрета на их перевозку по морю. Кроме того, коалиция западных стран планирует в марте обсудить уровень лимита цен на нефть.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 078 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 698 / сут.
- Над югом Украины зафиксировали неопознанный летательный аппарат
- СМИ: США посоветовали Украине вывести военных из Артемовска
- США и союзники договорились ввести два ценовых потолка на нефтепродукты из России
- Рогов: ВС России за сутки продвинулись на 7 км на Запорожском фронте
- Пригожин назвал американцев коллегами после признания ЧВК «Вагнер» преступной организацией
- СМИ: Вашингтон призвал Киев не наступать до получения нового пакета помощи
- Минюст включил певицу Монеточку в список иноагентов
- В США назвали ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией
- МИД Ирана: Тегеран стремится способствовать миру на Украине
- В США сомневаются в способности ВСУ вытеснить российских военных с Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru