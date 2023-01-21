США и союзники договорились ввести два ценовых потолка на нефтепродукты из России

В пятницу замглавы ведомства Уолли Адейемо провел виртуальную встречу с коллегами из стран, использующих механизм ограничения цен на поставляемую морем российскую нефть. Заместители министров из государств-союзников согласились с подходом, предусматривающим введение двух лимитов для продуктов переработки нефти.

«Один - для продуктов, которые обычно торгуются с премией к сырой нефти, включая дизельное топливо или газойл, и второй - для продуктов, которые продаются с дисконтом», — уточнили в американском Минфине.

Ожидается, что ограничения будут введены в феврале, после отказа Евросоюза от закупок нефтепродуктов из РФ и введения запрета на их перевозку по морю. Кроме того, коалиция западных стран планирует в марте обсудить уровень лимита цен на нефть.

