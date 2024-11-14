СМИ: США введут санкции против России и КНДР к концу ноября

Ранее Блумберг сообщило, что США, как ожидается, введут новые санкции в отношении КНДР до того, как Байден покинет свой пост.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа запланирована на 20 января 2025 года. Трамп, победивший на президентских выборах в США, намерен добиваться от конгресса и Европы частичного снятия санкций с России, считает турецкий аналитик Энгин Озер.

