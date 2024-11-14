СМИ: США введут санкции против России и КНДР к концу ноября
США к концу ноября планируют ввести санкции против России и КНДР. Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. По их данным, США уже работают над принятием новых санкций против танкерного флота России и Северной Кореи. Агентство добавило, что у действующего президента США Джо Байдена остается не так много времени до окончания его срока на осуществление подобных инициатив.
Ранее Блумберг сообщило, что США, как ожидается, введут новые санкции в отношении КНДР до того, как Байден покинет свой пост.
Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа запланирована на 20 января 2025 года. Трамп, победивший на президентских выборах в США, намерен добиваться от конгресса и Европы частичного снятия санкций с России, считает турецкий аналитик Энгин Озер.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru