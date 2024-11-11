«Разложили по полочкам»: Японские авто не «задушат» китайские после уточнения санкций
Не нужно трактовать уточнение санкционных формулировок Японией как первую ласточку в отмене антироссийских санкций, которые приняли недружественные страны, отметил в эфире НСН Антон Шапарин.
Японские гибриды не «задушат» китайские автомобили в РФ после уточнения санкционных формулировок со стороны Токио, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с НСН.
Ранее Япония уточнила «санкционные формулировки», тем самым открыв доступ россиянам к импорту «мягких» гибридов. Теперь на аукционах можно покупать некоторые машины с электроустановками концернов Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Mercedes, Audi. Запрет на экспорт снят с таких автомобилей как, в частности, Honda Fit, CR-Z, Insight; Nissan Day-Z; Suzuki Solio, Mazda Flair, Mitsubishi Delica D:2, Delica Mini, eK X; Mercedes E Class, C Class; Audi A3, Q3 F3. Примечательно, что под смягчение попали не все модели, а только с определенным двигателем.
«Безусловно, не нужно трактовать это как нечто серьезное политическое, как первую ласточку в отмене антироссийских санкций, которые приняли недружественные страны. Это просто корректировка формулировок, которые были изначально не очень корректно написаны. Просто японский педантизм теперь разъяснил все, по полочкам разложил, больше ничего ровным счетом. Речь идет только о поставках б\у японских автомобилей. Они и так поставляются в больших объемах, никаких драматических серьезных изменений не произойдет. В том списке, который теперь дополнительно может быть ввезен в Россию, супер популярных автомобилей не будет, потому что там либо очень дорогие Mercedes, либо самые простые праворульные кей-кары, которые и так приезжают, просто в других комплектациях, вариациях и так далее. Так что китайцев это не задушит», - сказал Шапарин.
Он также отметил, что уточнение санкционных формулировок со стороны Токио не скажется на ценах на автомобили в РФ.
«На ценах это драматически не скажется. Я смотрел, сколько будет стоить Mercedes Е-класс, который попал в данный список: в Москве выйдет минимум миллионов восемь в хорошей комплектации. Поэтому драматически на рынок он, понятное дело, влияния не окажет. Плюс к тому, многие люди, которые способны отдать такие деньги, безусловно, найдут возможность привезти машину из Европы с рулем в нормальном месте, а не в бардачке», - добавил собеседник НСН.
В августе 2023 года в Японии вступил в силу запрет на экспорт в Россию бензиновых и дизельных авто с объемом двигателя более 1,9 л и гибридных машин. Помимо автомобилей указанных категорий, под экспортные ограничения попали порядка 750 наименований, включая шины для большегрузных машин, яхты, автокресла и автозамки, напоминает «Радиоточка НСН».
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