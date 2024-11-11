«Разложили по полочкам»: Японские авто не «задушат» китайские после уточнения санкций

Японские гибриды не «задушат» китайские автомобили в РФ после уточнения санкционных формулировок со стороны Токио, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с НСН.

Ранее Япония уточнила «санкционные формулировки», тем самым открыв доступ россиянам к импорту «мягких» гибридов. Теперь на аукционах можно покупать некоторые машины с электроустановками концернов Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Mercedes, Audi. Запрет на экспорт снят с таких автомобилей как, в частности, Honda Fit, CR-Z, Insight; Nissan Day-Z; Suzuki Solio, Mazda Flair, Mitsubishi Delica D:2, Delica Mini, eK X; Mercedes E Class, C Class; Audi A3, Q3 F3. Примечательно, что под смягчение попали не все модели, а только с определенным двигателем.