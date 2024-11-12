«Частичное снятие?»: В мире заговорили о будущем антироссийских санкций при Трампе

КУРС НА УТОЧНЕНИЕ

Ранее советник Трампа, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог в интервью The Wall Street Journal отмечал, что более эффективный способ решать проблемы с Россией — это не санкции или грубая сила, а личные договоренности. По его словам, Трамп планирует обратиться к ключевым лидерам, чтобы попытаться найти способ решить проблему вокруг конфликта России и Украины.

На фоне таких заявлений издание 47news сообщило, что в ближайшее время может быть открыта граница России с Финляндией. Такую возможность якобы негласно обсудили в начале осени представители российской и финской погранслужб. Уточняется, что на встрече представители республики признали ухудшение экономической ситуации в приграничных районах в связи с закрытием границы. Местные жители жалуются на убытки от потери туристов из Ленинградской области, помимо прочего почти прервалось и общение с родственниками, проживающими в России.

Еще в начале ноября газета Ilta-Sanomat писала, что власти Финляндии могут в качестве эксперимента открыть один из КПП на границе с Россией зимой и сделать это неожиданно. Граница остается закрытой с ноября 2023 года по решению Финляндии в связи с наплавом беженцев из третьих стран.

Япония при этом уточнила «санкционные формулировки», открыв россиянам доступ россиянам к импорту «мягких» гибридов, в которых, как правило, вместе с двигателем внутреннего сгорания используется маломощный электромотор или стартер-генератор. Запрет на экспорт снят с таких автомобилей как Honda Fit, CR-Z, Insight; Nissan Day-Z; Suzuki Solio, Mazda Flair, Mitsubishi Delica D:2, Delica Mini, eK X; Mercedes E Class, C Class; Audi A3, Q3 F3. Кроме того, на аукционах можно будет покупать некоторые машины с электроустановками концернов Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Mercedes, Audi.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин связал новое решение Японии с проблемой сбыта продукции.

«Я думаю, это связано с проблемами сбыта продукции. Потому что китайский автопром захватывает мир, и места для всех остальных, в частности для японцев, уже не остается. Они борются за Россию как за рынок сбыта», - сообщил он в беседе с «Лентой.ру».