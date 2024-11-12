«Частичное снятие?»: В мире заговорили о будущем антироссийских санкций при Трампе
Советник Трампа Кит Келлог заявил, что политик будет решать вопросы с Россией через личные договоренности, однако не все в Москве верят в приверженность лидера США такому подходу.
Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, намерен добиваться от конгресса и Европы частичного снятия санкций с России, считает турецкий аналитик Энгин Озер.
«Ожидается процесс по частичному снятию санкций по некоторым вопросам, которые непосредственно касаются жизни российского народа», - пояснил он в беседе с РИА Новости.
По словам Озера, подобный шаг станет одним из инструментов в переговорах с Россией. К важным вопросам, которые могут быть решены, аналитик отнес открытие европейского воздушного пространства для российских самолетов и возобновление прямых рейсов в Россию, а также снятие антироссийских санкций в отношении банковской системы SWIFT.
КУРС НА УТОЧНЕНИЕ
Ранее советник Трампа, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог в интервью The Wall Street Journal отмечал, что более эффективный способ решать проблемы с Россией — это не санкции или грубая сила, а личные договоренности. По его словам, Трамп планирует обратиться к ключевым лидерам, чтобы попытаться найти способ решить проблему вокруг конфликта России и Украины.
На фоне таких заявлений издание 47news сообщило, что в ближайшее время может быть открыта граница России с Финляндией. Такую возможность якобы негласно обсудили в начале осени представители российской и финской погранслужб. Уточняется, что на встрече представители республики признали ухудшение экономической ситуации в приграничных районах в связи с закрытием границы. Местные жители жалуются на убытки от потери туристов из Ленинградской области, помимо прочего почти прервалось и общение с родственниками, проживающими в России.
Еще в начале ноября газета Ilta-Sanomat писала, что власти Финляндии могут в качестве эксперимента открыть один из КПП на границе с Россией зимой и сделать это неожиданно. Граница остается закрытой с ноября 2023 года по решению Финляндии в связи с наплавом беженцев из третьих стран.
Япония при этом уточнила «санкционные формулировки», открыв россиянам доступ россиянам к импорту «мягких» гибридов, в которых, как правило, вместе с двигателем внутреннего сгорания используется маломощный электромотор или стартер-генератор. Запрет на экспорт снят с таких автомобилей как Honda Fit, CR-Z, Insight; Nissan Day-Z; Suzuki Solio, Mazda Flair, Mitsubishi Delica D:2, Delica Mini, eK X; Mercedes E Class, C Class; Audi A3, Q3 F3. Кроме того, на аукционах можно будет покупать некоторые машины с электроустановками концернов Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Mercedes, Audi.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин связал новое решение Японии с проблемой сбыта продукции.
«Я думаю, это связано с проблемами сбыта продукции. Потому что китайский автопром захватывает мир, и места для всех остальных, в частности для японцев, уже не остается. Они борются за Россию как за рынок сбыта», - сообщил он в беседе с «Лентой.ру».
ТОЛЬКО КОРРЕКТИРОВКИ
При этом вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с НСН призвал не трактовать уточнение санкционных формулировок Японией как первую ласточку в отмене антироссийских санкций, принятых недружественными странами.
«Это просто корректировка формулировок, которые были изначально не очень корректно написаны. Просто японский педантизм теперь разъяснил все, по полочкам разложил, больше ничего ровным счетом. Речь идет только о поставках б\у японских автомобилей. Они и так поставляются в больших объемах, никаких драматических серьезных изменений не произойдет. В том списке, который теперь дополнительно может быть ввезен в Россию, супер популярных автомобилей не будет, потому что там либо очень дорогие Mercedes, либо самые простые праворульные кей-кары, которые и так приезжают, просто в других комплектациях, вариациях и так далее. Так что китайцев это не задушит», - сказал он.
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов со своей стороны вовсе усомнился, что конгресс США позволит Трампу снять антироссийские санкции.
«Не думаю, что администрация Трампа может снять часть антироссийских санкций или тем более все антироссийские санкции. Все санкции отменить невозможно, потому что для этого необходимо разрешение конгресса», - пояснил он в разговоре с РИА Новости.
Как добавил Суслов, одностороннее смягчение политики США в отношении России вызовет критику в адрес Трампа.
«Неизбежно его будут в этом случае обвинять в слабости, в капитуляции, в предательстве американских национальных интересов», - уточнил он.
Аналогично пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще 8 ноября говорил о том, что Москва не ожидает изменений экономической риторики США в отношении РФ с приходом Трампа.
По данным агентства Associated Press, новый президент США планирует организовать переговоры между Россией и Украиной в первый день своего президентского срока. В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал положить конец конфликту на Украине после прихода к власти, в том числе говорил, что может сделать это за один день, напоминает «Радиоточка НСН»
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