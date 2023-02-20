СМИ: США согласовали с РФ визит Байдена в Киев во избежание конфликта
Белый дом в преддверии поездки президента Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена в Киев связывалась с Кремлём для исключения конфликтных ситуаций. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на вашингтонскую администрацию.
Согласно этой информации, был организован обычный контакт во избежание «просчетов», которые могли бы инициировать «конфликт ядерных держав». Визит Байдена на Украину не был официально заранее объявлен.
В Киеве американский лидер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Байден, в частности, заявил, что США с союзниками пообещали предоставить Киеву около 700 танков и тысячи единиц другой бронетехники. Он также сообщил, Вашингтон выделит Украине очередной пакет военной помощи на в объёме 500 миллионов долларов.
По данным CNN, президент США уже уехал из Киева. Как отмечает НСН, Байден отправился в Польшу для встречи с президентом республики Анджеем Дудой, а также с лидерами других восточных стран, входящих в НАТО.
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