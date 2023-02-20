СМИ: США согласовали с РФ визит Байдена в Киев во избежание конфликта

Белый дом в преддверии поездки президента Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена в Киев связывалась с Кремлём для исключения конфликтных ситуаций. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на вашингтонскую администрацию.

Согласно этой информации, был организован обычный контакт во избежание «просчетов», которые могли бы инициировать «конфликт ядерных держав». Визит Байдена на Украину не был официально заранее объявлен.