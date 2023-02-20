Байден сообщил о дальнейших планах после визита Украины
Президент США Джо Байден после визита в Киев отправится в Польшу, говорится в заявлении на сайте Белого дома.
Американский лидер встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, а также с лидерами других стран. Визит в Варшаву, в отличие от поездки в Киев, был анонсирован ранее.
В ходе встречи Байден планирует выступить с речью о том, как «США продолжат объединять мир для поддержки народа».
Ранее сообщалось, что президент США прибыл в Киев с необъявленным визитом. В своем заявлении Байден пообещал Украине выделить дополнительно 500 миллионов долларов в качестве военной помощи.
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