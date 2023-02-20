В Госдуме назвали цель поездки Байдена в Киев
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что президент США Джо Байден посетил Киев с целью продемонстрировать максимальную поддержку украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает NEWS.ru.
Он отметил, что также этот визит должен не только укрепить поддержку Киева внутри США, но и подтолкнуть союзников в Европе к более активной помощи Украине.
Депутать добавил, что приезд Байдена в Киев, несомненно, ещё и сигнал Москве.
«Также это некий сигнал в том числе и Кремлю. Который призван продемонстрировать, что США намерены и дальше отстаивать курс по отношению к Украине и что Москве следует одуматься и понять, что поддержка Зеленского не ситуативная, а совершенно принципиальная», — пояснил Новиков.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский и Байден довольны встречей в Киеве, атмосфера была доверительная и душевная, сообщает НСН.
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