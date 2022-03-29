СМИ: США следят за операциями бизнесменов и компаний из России
Министерство финансов Соединенных Штатов отслеживает транзакции российских бизнесменов и компаний для того, чтобы выявить возможный обход санкций, введенных против России. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник.
Отмечается, что Минфин США предупредил бизнесменов и компании о подобных действиях. Как подчеркивает издание, в Вашингтоне заметили «всплеск попыток» ряда россиян и компаний якобы скрыть транзакции.
Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» в этот же день отметил, что санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.
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