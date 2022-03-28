Матвиенко заявила, что антироссийские санкции наносят ущерб Западу

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия выдержит введённые против неё санкции, сообщает РИА Новости.

США пообещали пресекать попытки России обойти западные санкции

На встрече с председателем сената Казахстана Мауленом Ашимбаевым она отметила, что антироссийские ограничения также вредят экономикам западных стран, которые их ввели, поэтому ещё неизвестно, кто в итоге больше пострадает.

«Мы выдержим, выстоим... очистим свою экономику, сделаем её более эффективной, менее зависимой от Запада, особенно в чувствительных отраслях», - подчеркнула спикер Совфеда РФ.

Ранее Матвиенко заявила, что спецоперация Вооружённых сил РФ на Украине идёт по плану и будет выполнена в полном объёме.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Максим Блинов/РИА «Новости»
ТЕГИ:УкраинаСанкции Против РоссииСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры