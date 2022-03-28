Матвиенко заявила, что антироссийские санкции наносят ущерб Западу

На встрече с председателем сената Казахстана Мауленом Ашимбаевым она отметила, что антироссийские ограничения также вредят экономикам западных стран, которые их ввели, поэтому ещё неизвестно, кто в итоге больше пострадает.

«Мы выдержим, выстоим... очистим свою экономику, сделаем её более эффективной, менее зависимой от Запада, особенно в чувствительных отраслях», - подчеркнула спикер Совфеда РФ.

Ранее Матвиенко заявила, что спецоперация Вооружённых сил РФ на Украине идёт по плану и будет выполнена в полном объёме.

