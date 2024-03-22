СМИ: США призвали Украину прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ

США призвали Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, передает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Глава «Укрэнерго» заявил о крупнейшей атаке на энергосистему Украины

По данным издания, мотивируют это тем, что удары беспилотников по заводам могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать ответные меры.

Вашингтон также обеспокоен тем, что если Украина будет продолжать наносить удары по российским объектам, в том числе в сотнях километров от границы, РФ может в ответ атаковать энергетическую инфраструктуру.

Ранее представитель НАТО заявил, что Украине необходимо продолжать мобилизацию, отмечает RT.

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ФОТО: ABACA / TASS
ТЕГИ:РакетаВзрывСШАУкраинаВСУ

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