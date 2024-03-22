СМИ: США призвали Украину прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ
США призвали Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, передает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По данным издания, мотивируют это тем, что удары беспилотников по заводам могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать ответные меры.
Вашингтон также обеспокоен тем, что если Украина будет продолжать наносить удары по российским объектам, в том числе в сотнях километров от границы, РФ может в ответ атаковать энергетическую инфраструктуру.
Ранее представитель НАТО заявил, что Украине необходимо продолжать мобилизацию, отмечает RT.
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