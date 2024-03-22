СМИ: США призвали Украину прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ

По данным издания, мотивируют это тем, что удары беспилотников по заводам могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать ответные меры.



Вашингтон также обеспокоен тем, что если Украина будет продолжать наносить удары по российским объектам, в том числе в сотнях километров от границы, РФ может в ответ атаковать энергетическую инфраструктуру.

Ранее представитель НАТО заявил, что Украине необходимо продолжать мобилизацию, отмечает RT.