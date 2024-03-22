Глава «Укрэнерго» заявил о крупнейшей атаке на энергосистему Украины
Украинская энергетическая система подверглась крупнейшей за все время атаке. Об этом заявил глава национальной энергокомпании «Укрэнерго» Вадим Кудрицкий.
По его словам, удары по энергосистеме якобы наносились с помощью комбинированных средств поражения.
«Атака была осуществлена по разным регионам Украины, по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям, управляемым "Укрэнерго"», — цитирует Кудрицкого РИА Новости.
Глава энергокомпании сообщил, что во многих регионах Украины повреждены энергетические объекты, в разных областях есть ограничения энергоснабжения.
Ранее на территории Украины объявили воздушную тревогу, в разных частях страны прогремели взрывы. По данным энергохолдинга ДТЭК, ряд украинских ТЭС подверглись ударам, было повреждено оборудование станций. Кроме того, «Укргидроэнерго» сообщила об атаке на Днепровскую ГЭС и пожаре на станции, напоминает Ura.ru.
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