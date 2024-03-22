Глава «Укрэнерго» заявил о крупнейшей атаке на энергосистему Украины

По его словам, удары по энергосистеме якобы наносились с помощью комбинированных средств поражения.

«Атака была осуществлена по разным регионам Украины, по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям, управляемым "Укрэнерго"», — цитирует Кудрицкого РИА Новости.

Глава энергокомпании сообщил, что во многих регионах Украины повреждены энергетические объекты, в разных областях есть ограничения энергоснабжения.

Ранее на территории Украины объявили воздушную тревогу, в разных частях страны прогремели взрывы. По данным энергохолдинга ДТЭК, ряд украинских ТЭС подверглись ударам, было повреждено оборудование станций. Кроме того, «Укргидроэнерго» сообщила об атаке на Днепровскую ГЭС и пожаре на станции, напоминает Ura.ru.

