Глава «Укрэнерго» заявил о крупнейшей атаке на энергосистему Украины

Украинская энергетическая система подверглась крупнейшей за все время атаке. Об этом заявил глава национальной энергокомпании «Укрэнерго» Вадим Кудрицкий.

«Укргидроэнерго» сообщила о пожаре на ДнепроГЭС после взрывов

По его словам, удары по энергосистеме якобы наносились с помощью комбинированных средств поражения.

«Атака была осуществлена по разным регионам Украины, по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям, управляемым "Укрэнерго"», — цитирует Кудрицкого РИА Новости.

Глава энергокомпании сообщил, что во многих регионах Украины повреждены энергетические объекты, в разных областях есть ограничения энергоснабжения.

Ранее на территории Украины объявили воздушную тревогу, в разных частях страны прогремели взрывы. По данным энергохолдинга ДТЭК, ряд украинских ТЭС подверглись ударам, было повреждено оборудование станций. Кроме того, «Укргидроэнерго» сообщила об атаке на Днепровскую ГЭС и пожаре на станции, напоминает Ura.ru.

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