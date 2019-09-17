Востоковед: Ирану и Саудовской Аравии не выгодно открыто воевать

По информации американской разведки, Иран выпустил 20 беспилотников и порядка дюжины ракет по саудовским НПЗ. Саудовская Аравия планирует пригласить экспертов из США для участия в расследовании. Востоковед считает, что страны Евросоюза и США выступают за справедливость только тогда, когда проблема бьет по их кошельку.

«Ситуация получается интересная – саудовцы четыре года бомбят Йемен, и на уровне ООН слегка кто-то пищит про гуманитарную катастрофу. Как только грохнули Абкайк, соответственно поставки нефти упали в два раза, и тогда США и Европа встали в позу, заявили, что это нападение на всю мировую экономику. Почему так не реагировали на четырехлетние нападения на Йемен? Забыли, что весь последний месяц Израиль бомбил все, что шевелилось и в Сирии, и в Ираке абсолютно безнаказанно? Все молчат, только мы [Россия] выступили. Фон как минимум некорректный. Если ты ведешь такую войну, то ты должен ожидать, что в какой-то момент тебе кто-то ответит. В последние полгода происходит очень опасное нагнетание обстановки», - сказал собеседник НСН.

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ считает, что в результате подобных провокаций может вспыхнуть весь регион.

«Это плохо кончится. И не потому, что американцы начнут воевать, они не будут. А скорее региональные акторы потеряют терпение и ситуация выйдет из под контроля. Я имею в виду негосударственных акторов – в Ираке хашады, "Хезболла" в Ливане, ястребиное лобби и сторонники жестких действий в лагере Нетаньяху в Израиле», - отметил Андрей Чупрыгин.

Востоковед с удивлением отметил, что в определении виновных США полагаются на Саудовскую Аравию.

«Я не могу сказать окончательно и достоверно: Иран это или нет. Разве, что американская разведка может, которая волшебным образом постоянно выдает одну и ту же информацию в одну и ту же сторону. Если они все знают, то почему не предупредили, когда пуски только совершались?