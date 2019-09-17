Востоковед: Ирану и Саудовской Аравии не выгодно открыто воевать
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ в эфире НСН рассказал, у кого может кончиться терпение в восточных вооруженных конфликтах.
Разведка США заявила о причастности Ирана к атаке на объекты нефтедобывающей компании Saudi Aramco. Однако Саудовская Аравия считает недостаточными доказательства Вашингтона, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Тегеран обвинения отрицает.
Нападение на нефтедобывающую компанию в Абкайке и Хурайсе произошло в конце прошлой недели. По официальной информации, атака проводилась с помощью дронов. Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, что противоречит данным США. Об иранском происхождении дронов говорит и Арабская коалиция.
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в эфире НСН предположил, что война Ирану и Саудовской Аравии не выгодна.
«Все говорят, что бомбили дроны. Но что за дроны? Мы знаем, что хуситы благополучно делают боевые коптеры, но они не летают на дальние расстояния. Спикер хуситов сказал интересную фразу: «Мы совершили атаку с помощью благородных людей на территории Саудовской Аравии», явно намекая на шиитское население нефтеносных районов. Значит, оружие либо грузовиками привезли и запустили по территории Саудовской Аравии, а затем грохнули, либо с дальнего расстояния пускали серьезные вещи вроде крылатых ракет. Последнее можно было бы подтвердить фотографиями, которые сразу после атаки появились в Twitter - кусок неопознанной крылатой ракеты, предполагаемо иранской, но не факт, что они сделаны именно там. И могу сказать одно, ни Саудовской Аравии, ни Ирану открыто воевать друг с другом не с руки. Саудовцы понимают, что они не выдержат этого противостояния. А Ирану сейчас нужно восстанавливать свою экономику», - рассказал востоковед.
По информации американской разведки, Иран выпустил 20 беспилотников и порядка дюжины ракет по саудовским НПЗ. Саудовская Аравия планирует пригласить экспертов из США для участия в расследовании. Востоковед считает, что страны Евросоюза и США выступают за справедливость только тогда, когда проблема бьет по их кошельку.
«Ситуация получается интересная – саудовцы четыре года бомбят Йемен, и на уровне ООН слегка кто-то пищит про гуманитарную катастрофу. Как только грохнули Абкайк, соответственно поставки нефти упали в два раза, и тогда США и Европа встали в позу, заявили, что это нападение на всю мировую экономику. Почему так не реагировали на четырехлетние нападения на Йемен? Забыли, что весь последний месяц Израиль бомбил все, что шевелилось и в Сирии, и в Ираке абсолютно безнаказанно? Все молчат, только мы [Россия] выступили. Фон как минимум некорректный. Если ты ведешь такую войну, то ты должен ожидать, что в какой-то момент тебе кто-то ответит. В последние полгода происходит очень опасное нагнетание обстановки», - сказал собеседник НСН.
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ считает, что в результате подобных провокаций может вспыхнуть весь регион.
«Это плохо кончится. И не потому, что американцы начнут воевать, они не будут. А скорее региональные акторы потеряют терпение и ситуация выйдет из под контроля. Я имею в виду негосударственных акторов – в Ираке хашады, "Хезболла" в Ливане, ястребиное лобби и сторонники жестких действий в лагере Нетаньяху в Израиле», - отметил Андрей Чупрыгин.
Востоковед с удивлением отметил, что в определении виновных США полагаются на Саудовскую Аравию.
«Я не могу сказать окончательно и достоверно: Иран это или нет. Разве, что американская разведка может, которая волшебным образом постоянно выдает одну и ту же информацию в одну и ту же сторону. Если они все знают, то почему не предупредили, когда пуски только совершались?
«Трамп с его угрозами в адрес Ирана слегка поднадоел. Это уже переходит границы минимального приличия»
Президент государства, а в Twitter пишет, что Америка уже готова и ждет только, когда Саудовская Аравия скажет, кто на них напал. То есть, если Саудовская Аравия, к примеру, скажет, что на них напала Российская Федерация или Турция, то США сразу "вперед в атаку"?» - добавил Чупрыгин.
В Вашингтоне сообщают о планах в ближайшие дни поделиться с Эр-Риядом дополнительной информацией об инцидентах. Саудовская Аравия намерена дождаться официальных результатов расследования, которое ведет сама, прежде чем принять решение о том, как реагировать на атаку.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН предположил, что Саудовская Аравия могла инсценировать нападение, чтобы повысить цены на черное золото.
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