Трамп не исключил ответственность Ирана за атаки на Saudi Aramco
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что за атакой на объекты саудовских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) может стоять Иран.
Как сообщает Интерфакс, на вопрос о возможной ответственности Ирана, президент США ответил положительно, отметив, что есть факты, указывающие на Иран.
Тем не менее Трамп отметил, что расследование еще идет.
Ранее НСН писала, что в ночь на 14 сентября объекты нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН предположил, что Саудовская Аравия могла инсценировать нападение, чтобы повысить цены на черное золото.
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