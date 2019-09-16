Атаки на НПЗ могла организовать сама Саудовская Аравия
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности рассказал НСН, что его смущает в бомбардировке объектов нефтяной компании Saudi Aramco.
Стоимость акций российских нефтяных компаний в ходе утренних торгов понедельника выросла на фоне роста мировых цен на нефть. После открытия торгов на лондонской бирже ICE аналитики зафиксировали резкий рост. Так, фьючерсы марки Brent выросли почти на 19% — до $71,62 за баррель, а фьючерсы WTI — на 15,8%, до $63,47.
Напомним, в ночь на 14 сентября объекты нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы.
После бомбардировки начался пожар, который удалось потушить. Пока работа предприятий будет восстанавливаться, Саудовская Аравия намерена отгружать нефть из запасов. Страна заявила о намерении в уже сегодня восстановить добычу около двух миллионов баррелей.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН предположил, что Саудовская Аравия могла инсценировать нападение, чтобы повысить цены на черное золото.
«До этого было два инцидента, когда якобы кто-то атаковал танкеры в Ормузском проливе, но в сети появилось только одно фото, где на танкере была видная вмятина. Ни один танкер не утонул, не повредился, но танкеры в итоге загнали на военную базу и больше их никому не показали. И здесь ситуация похожая. Некие дроны атаковали НПЗ, и это привело к большим пожарам, при этом в понедельник саудиты пообещали восстановить добычу. Сегодня весь мир раздражает, что ничего не сообщается о восстановлении добычи. Теперь главный вопрос – как долго это все будет продолжаться. Неделю – две-три… И это уже, если и не глобальный кризис, то мы будем близки к тому, чтобы предложение не превышало спрос», - отметил эксперт.
«Саудовская Аравия сократила почти наполовину свое производство. Раньше добывали 12,2- 12,3 млн баррелей в сутки, сейчас объемы упали на 5,7 млн. Для глобальной энергетики - это большая, существенная цифра. В итоге все схватились за эту историю и начали торговать на повышение»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает нападение на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, если атаку действительно совершили беспилотники. Владимир Путин в курсе ситуации с нападением на саудовские нефтяные объекты. Тема нападения на объекты Saudi Aramco может быть затронута на встрече лидеров России, Турции и Ирана в Анкаре.
«Саудовской Аравии это очень выгодно, потому что под видом этого инцидента, хотя быть может, он и был, страна сократила в два раза добычу. Весь мир очень быстро проест весь запас и цены на нефть повысится, а стране это важно и выгодно компании Saudi Aramco, которая готовится к выходу на биржу. И не так давно был уволен министр нефти за то, что тот не смог поднять цены на нефть. Тот действовал консервативно, в рамках правил игры. А саудиты в нормальной практике единолично поднять цены на нефть не могут. Возможно, что они придумали такой путь. Не исключаю, то история с атакой на НПЗ – это часть целенаправленной стратегии, но об этом мы узнаем через несколько дней», – предположил Игорь Юшков.
«НПЗ разбомбили… добывайте чистую нефть и экспортируйте ее как сырую нефть. Но если окажется, что была авария, значит, цены пойдут вверх. И отметку в 70-80 долларов пробьют. Если же это была реальная атака, то мы проедим мировые запасы, что, впрочем, полезно. И скоро вернемся в коридор – 60 долларов за баррель»
Президент США Дональд Трамп уже заявил о готовности распечатать свои стратегические запасы, если возникнет необходимость стабилизировать мировой рынок энергоносителей.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене