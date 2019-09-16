Атаки на НПЗ могла организовать сама Саудовская Аравия

Стоимость акций российских нефтяных компаний в ходе утренних торгов понедельника выросла на фоне роста мировых цен на нефть. После открытия торгов на лондонской бирже ICE аналитики зафиксировали резкий рост. Так, фьючерсы марки Brent выросли почти на 19% — до $71,62 за баррель, а фьючерсы WTI — на 15,8%, до $63,47.

Напомним, в ночь на 14 сентября объекты нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы.

После бомбардировки начался пожар, который удалось потушить. Пока работа предприятий будет восстанавливаться, Саудовская Аравия намерена отгружать нефть из запасов. Страна заявила о намерении в уже сегодня восстановить добычу около двух миллионов баррелей.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН предположил, что Саудовская Аравия могла инсценировать нападение, чтобы повысить цены на черное золото.

«До этого было два инцидента, когда якобы кто-то атаковал танкеры в Ормузском проливе, но в сети появилось только одно фото, где на танкере была видная вмятина. Ни один танкер не утонул, не повредился, но танкеры в итоге загнали на военную базу и больше их никому не показали. И здесь ситуация похожая. Некие дроны атаковали НПЗ, и это привело к большим пожарам, при этом в понедельник саудиты пообещали восстановить добычу. Сегодня весь мир раздражает, что ничего не сообщается о восстановлении добычи. Теперь главный вопрос – как долго это все будет продолжаться. Неделю – две-три… И это уже, если и не глобальный кризис, то мы будем близки к тому, чтобы предложение не превышало спрос», - отметил эксперт.