СМИ: США предложили возобновить работу Совета Россия - НАТО
Американская делегация в Турции предложила России возобновить консультации в рамках Совета Россия-НАТО. Об этом сообщило информагентство Bloomberg с ссылкой на анонимный источник.
Эта инициатива была частью предложений США по восстановлению отношений с Москвой. Белый дом считает, что такой формат позволит продуктивнее решать вопросы безопасности, уточняется в публикации.
Совет Россия-НАТО был образован в 2002 году. Этот форум был местом обсуждения вопросов военно-политического характера. После присоединения Крыма в 2014 году площадка сократила свою работу до уровня послов. Сотрудничество было заморожено окончательно в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине.
Ранее США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО, напоминает НСН.
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