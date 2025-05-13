СМИ: В НАТО изменят военную доктрину из-за превосходства России
НАТО планирует пересмотреть военную доктрину в связи с растущим превосходством России в военных технологиях. Об этом пишет Business Insider.
По данным издания, на Западе все чаще рассматривают ситуацию на Украине как «лабораторию» современного конфликта.
«Военные эксперты сообщили, что действия России на Украине показывают, что господство НАТО в воздухе ставится под сомнение», — говорится в материале.
Аналитики полагают, что нынешнее положение военной доктрины НАТО уязвимо, она устарела и требует обновления.
Как отмечают специалисты, российская армия активно применяет современные системы ПВО и беспилотники, что создает значительные препятствия для применения авиации Североатлантического альянса. Блоку следует оперативно адаптироваться к новым вызовам для сохранения своих позиций и обеспечения безопасности государств в составе объединения.
Между тем секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что в НАТО и Евросоюзе реализуют программы, нацеленные на подготовку Запада к возможному прямому столкновению с Россией, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru