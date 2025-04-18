Рубио: США не готовы обсуждать детали гарантий безопасности Киева

США пока не готовы обсуждать детали гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил журналистам госсекретарь Штатов Марко Рубио.

По словам главы Госдепа, он сообщил министру иностранных дел России Сергею Лаврову о переговорах Вашингтона с представителями Киева.

«Мы предложили план, но мы пока не стали обсуждать его детали», - отметил Рубио.

Он добавил, что переговоры были конструктивными и позитивными. Как отметил госсекретарь, «никто ничего не отвергал».

Ранее СМИ сообщили, что новый проект украинско-американской сделки по минералам не содержит упоминаний о гарантиях безопасности для Киева, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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