Госсекретарь США Рубио пригрозил остановить мирные переговоры по Украине

Госсекретарь отметил, что у президента США Дональда Трампа не так много времени, чтобы решить эту проблему. По его словам, если республиканец поймет, что стороны не готовы к миру, то он выйдет из переговоров. Рубио отметил, что США не собираются вести их неделями или месяцами.

Он добавил, что Америка хочет заключить мирное соглашение как можно скорее, но у нее есть и другие интересы. Если его не получится достичь в ближайшее время, то США просто начнут двигаться дальше. Рубио заявил об этом после консультаций с украинскими и европейскими делегациями во Франции, уточняется в публикации.



Ранее Марко Рубио в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым озвучил подход Вашингтона к возможному мирному урегулированию украинского конфликта, напоминает НСН.

