СМИ: США отказались передать Украине ЗРК Patriot бесплатно

Белый Дом отказался безвозмездно передавать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом сообщает The Washington Post с ссылкой на украинских чиновников.

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Отмечается, что администрация нового президента США Дональда Трампа не собирается расставаться со своим оружием за бесплатно. Об этом уже предупредили Киев, что вызвало панику среди высших представителей власти, утверждается в материале.

Уточняется, что американцы не против продать украинской армии системы противовоздушной обороны по рыночной цене. Официального ответа от Украины на это предложение не поступало.

Ранее США одобрили передачу Украине 100 немецких ракет для Patriot, напоминает НСН.

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ФОТО: ТАСС
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