СМИ: США отказались передать Украине ЗРК Patriot бесплатно
Белый Дом отказался безвозмездно передавать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом сообщает The Washington Post с ссылкой на украинских чиновников.
Отмечается, что администрация нового президента США Дональда Трампа не собирается расставаться со своим оружием за бесплатно. Об этом уже предупредили Киев, что вызвало панику среди высших представителей власти, утверждается в материале.
Уточняется, что американцы не против продать украинской армии системы противовоздушной обороны по рыночной цене. Официального ответа от Украины на это предложение не поступало.
Ранее США одобрили передачу Украине 100 немецких ракет для Patriot, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США отказались передать Украине ЗРК Patriot бесплатно
- Мединский провел переговоры по Украине с главой МИД Турции
- Патрушев указал на стремительно нарастающие угрозы со стороны НАТО
- Мишустин потребовал обеспечить спутниковый интернет по всей РФ через два года
- Умер актер из «Черного океана» Виктор Галкин
- Военкор Сладков призвал не делать героями вернувшихся из плена солдат РФ
- «Просто дурачились»: Макрон объяснил «пощечину» жены
- На Шри-Ланке зафиксирована крупнейшая за 20 лет вспышка лихорадки чикунгунья
- Детский омбудсмен не одобрила «карательный» подход органов опеки
- Сенатор Епифанова заявила, что зарплата домохозяйкам повысит рождаемость
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru