Писториус: Германия не может предоставить Украине новые ЗРК Patriot

На заседании контактной группы по поставкам оружия на Украину он отметил, что Берлин уже передал Киеву четыре полноценные системы Patriot, и в настоящий момент не может предоставить больше.

«Мы сами ждём поставок от Raytheon в ближайшие годы, которые начнутся только в 2027 году», - заключил Писториус.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что системы Patriot не могут тягаться с российскими системами С-500 и С-300, сообщает RT.

