Писториус: Германия не может предоставить Украине новые ЗРК Patriot
Германия в настоящее время не может предоставить Украине новые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны ФРГ Борис Писториус.
На заседании контактной группы по поставкам оружия на Украину он отметил, что Берлин уже передал Киеву четыре полноценные системы Patriot, и в настоящий момент не может предоставить больше.
«Мы сами ждём поставок от Raytheon в ближайшие годы, которые начнутся только в 2027 году», - заключил Писториус.
Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что системы Patriot не могут тягаться с российскими системами С-500 и С-300, сообщает RT.
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