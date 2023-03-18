Китай призвал продолжать усилия для политического урегулирования на Украине

Китай настаивает на политическом урегулировании конфликта на Украине и намерен играть в этом активную роль, заявил заместитель постоянного представителя Пекина при ООН Гэн Шуан.

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Как отметил дипломат на заседании Совета Безопасности организации, поставки наступательных вооружений, политическая изоляция и конфронтация не помогают в решении ситуации, и необходимо продолжать дипломатические усилия для мирного урегулирования.

Гэн Шуан подчеркнул, что КНР выступает за «мир, диалог и человечность».

«Мы изложили свою позицию ... и будем продолжать работать с международным сообществом с тем, чтобы сыграть активную роль в политическом урегулировании кризиса», — цитирует дипломата ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости
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