Китай призвал продолжать усилия для политического урегулирования на Украине
Китай настаивает на политическом урегулировании конфликта на Украине и намерен играть в этом активную роль, заявил заместитель постоянного представителя Пекина при ООН Гэн Шуан.
Как отметил дипломат на заседании Совета Безопасности организации, поставки наступательных вооружений, политическая изоляция и конфронтация не помогают в решении ситуации, и необходимо продолжать дипломатические усилия для мирного урегулирования.
Гэн Шуан подчеркнул, что КНР выступает за «мир, диалог и человечность».
«Мы изложили свою позицию ... и будем продолжать работать с международным сообществом с тем, чтобы сыграть активную роль в политическом урегулировании кризиса», — цитирует дипломата ТАСС.
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