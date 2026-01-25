СМИ: США не исключили скорую встречу Путина и Зеленского

Трехсторонние консультации представителей России, США и Украины в Абу-Даби стали критически важным шагом на пути к следующему этапу переговоров, сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.

СМИ: Переговоры в Абу-Даби идут в разных форматах, участники делятся на группы

По его словам, очень близка встреча лидеров России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. Если следующий раунд трехсторонних переговоров будет более прогрессивным, дальнейшие встречи делегаций могут пройти в российской или украинской столицах. «Если мы продолжим идти по нынешнему пути, мы придем к этому результату»,— отметил собеседник.

Ранее стало известно, что на переговорах в какой-то момент стороны переговоров «выглядели почти как друзья». В конце второго дня консультаций участники делегаций сели вместе за совместным обедом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
