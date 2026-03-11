«Возьму побольше – не отдам»: Почему Россию накрыла волна банкротств зумеров
Молодежь «ведется» на рекламу, расписывающую легкость банкротства, и не испытывает угрызений совести из-за не отданных долгов, сказал в эфире НСН Феликс Амаров.
Рост числа банкротств среди зумеров (поколение людей до 25 лет) связан с агрессивной рекламой, финансовой безграмотностью и легкомыслием, объяснил НСН финансовый управляющий, эксперт по банкротствам Феликс Амаров.
Количество банкротов среди россиян младше 25 лет за два года выросло в девять раз, с 1,5% в 2023 году до 14% в 2025 году, пишут «Ведомости». Амаров объяснил, почему зумеры испытывают проблемы с финансами.
«Первая причина - это наличие агрессивной рекламы, которая, по сути, скрашивает негативную историю. Она формирует такой образ банкротства, что это легкая процедура, ничего не будет. Все спишем – не проблема! Они на это ведутся и реально верят в эту историю. Реклама для них двигатель: "А, легко, ну и у меня получится". Вторая причина - это отсутствие элементарной финансовой грамотности. У нас сейчас мир потребления: берите это в рассрочку, берите это в кредит. Они набирают, а потом просто не вывозят, лишаются работы, не могут быстро найти деньги», - отметил эксперт.
По его словам, у молодежи нет угрызений совести за не отданные долги.
«Закон о банкротстве защищает должника, пытается его реабилитировать. Негативных последствий не то что много, но они есть, однако в 25 лет они об этом не думают, о каком-то статусе, ярлыке. Более возрастные люди понимают, что это плохо, когда я что-то взял и не могу отдать, для них это еще и морально тяжело. А для поколения молодых это морально не тяжело: возьму побольше, не отдам – ничего страшного. Они не испытывают никаких угрызений совести», - заключил собеседник НСН.
Руководитель Московской школы практической психологии Московского института психоанализа Гули Базарова ранее объяснила «Радиоточке НСН», почему зумеры (которым от 18 до 24 лет) счастливее миллениалов (от 26 до 34 лет).
