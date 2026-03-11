Рост числа банкротств среди зумеров (поколение людей до 25 лет) связан с агрессивной рекламой, финансовой безграмотностью и легкомыслием, объяснил НСН финансовый управляющий, эксперт по банкротствам Феликс Амаров.

Количество банкротов среди россиян младше 25 лет за два года выросло в девять раз, с 1,5% в 2023 году до 14% в 2025 году, пишут «Ведомости». Амаров объяснил, почему зумеры испытывают проблемы с финансами.