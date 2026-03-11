Госдума приняла закон о запрете выдворения служащих в армии иностранцев
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении законопроект, запрещающий административное выдворение из страны иностранцев и лиц без гражданства, служивших в российской армии по контракту. Об этом сообщает RT.
Согласно документу, вместо выдворения указанных лиц будут штрафовать или назначать им обязательные работы на срок 100 до 200 часов.
Отмечается, что в случае серьёзных нарушения правил поведения на спортивных соревнованиях, таким лицам может быть назначен административный запрет на посещение спортивных мероприятий на срок до семи лет.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий выдавать иностранным государствам для уголовного преследования или исполнения приговора иностранцев и лиц без гражданства, служивших по контракту в российской армии и принимавших участие в боевых действиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Возьму побольше – не отдам»: Почему Россию накрыла волна банкротств зумеров
- Сборная Ирана по футболу отказалась от участия в чемпионате мира
- Песков: Кремлю неизвестно о якобы спешном отъезде Суркова из России
- «Ничего хорошего»: Экономист призвал россиян копить на фоне угрозы стагфляции
- Госдума запретила изымать у многодетных семей земельные участки за долги
- Лыжница Багиян принесла сборной РФ четвертое золото Паралимпиады-2026
- Путин поздравил президента ОАЭ с 65-летием
- Основатель системы ОМС объяснил, почему нельзя поднять взносы курильщикам
- Госдума приняла закон о запрете выдворения служащих в армии иностранцев
- Все российские школы перешли на мессенджер Max