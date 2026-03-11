Госдума приняла закон о запрете выдворения служащих в армии иностранцев

Согласно документу, вместо выдворения указанных лиц будут штрафовать или назначать им обязательные работы на срок 100 до 200 часов.

Отмечается, что в случае серьёзных нарушения правил поведения на спортивных соревнованиях, таким лицам может быть назначен административный запрет на посещение спортивных мероприятий на срок до семи лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий выдавать иностранным государствам для уголовного преследования или исполнения приговора иностранцев и лиц без гражданства, служивших по контракту в российской армии и принимавших участие в боевых действиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

