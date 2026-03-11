Песков: Кремлю неизвестно о якобы спешном отъезде Суркова из России
В Кремле не располагают информацией о якобы спешном отъезде из РФ экс-помощника российского президента Владислава Суркова. Об этом RTVI заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
О том, что Сурков якобы экстренно покинул Россию, в своём Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок. Комментируя эту информацию, Песков указал, что ему ничего об этом неизвестно.
«И что значит «покинул»? Улетел куда-то? Мы этого не знаем», — заключил представитель Кремля.
Ранее уехавший из России экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс обратился в Федеральный суд Канады с иском о снятии с него санкций, в котором назвал себя оппозиционером, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Газпром» сообщил об атаке на компрессорную станцию «Русская»
- Трамп заявил о скором завершении войны с Ираном
- Маячит дефицит: К чему приведет мораторий на рост цен на жизненно важные лекарства
- Автозавод «Москвич» закрыл проект «Москвич 5»
- Ильдар Абдразаков стал новым худруком Михайловского театра
- Дефицит рук и мораторий: Доля нового жилья с дефектами вырастет до 97% в 2026 году
- Число погибших при атаке ВСУ в Брянске увеличилось до семи человек
- «Возьму побольше – не отдам»: Почему Россию накрыла волна банкротств зумеров
- В Свердловской области стали мониторить профили школьников в соцсетях
- Сборная Ирана по футболу отказалась от участия в чемпионате мира