Песков: Кремлю неизвестно о якобы спешном отъезде Суркова из России

В Кремле не располагают информацией о якобы спешном отъезде из РФ экс-помощника российского президента Владислава Суркова. Об этом RTVI заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

СМИ: Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож вышел из гражданства России

О том, что Сурков якобы экстренно покинул Россию, в своём Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок. Комментируя эту информацию, Песков указал, что ему ничего об этом неизвестно.

«И что значит «покинул»? Улетел куда-то? Мы этого не знаем», — заключил представитель Кремля.

Ранее уехавший из России экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс обратился в Федеральный суд Канады с иском о снятии с него санкций, в котором назвал себя оппозиционером, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:ЧиновникиКремльРоссияВладислав СурковДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры