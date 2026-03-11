Песков: Кремлю неизвестно о якобы спешном отъезде Суркова из России

О том, что Сурков якобы экстренно покинул Россию, в своём Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок. Комментируя эту информацию, Песков указал, что ему ничего об этом неизвестно.

«И что значит «покинул»? Улетел куда-то? Мы этого не знаем», — заключил представитель Кремля.

Ранее уехавший из России экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс обратился в Федеральный суд Канады с иском о снятии с него санкций, в котором назвал себя оппозиционером, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

